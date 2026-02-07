ଶିମଲା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଭରମୌରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଖୁଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗିରାଡ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗିରଡ଼ ମାତା ମନ୍ଦିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବଦାରୁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭରମୌରର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗିରଡ଼ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଗହୋଇଥିବାରୁ, ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇ ନଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା।
୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆଗରେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। ୨୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟଳ ରହିଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ବିରଳ କଳା ପଥର ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର କୋଠା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମାର୍ବଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ କଳା ପଥରରେ ଖୋଦିତ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ବିରଳ ଦେବଦାରୁ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ଗିରଡ଼ ମାତା ମନ୍ଦିର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଥିଲା
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗିରଡ଼ ମାତା ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନଥିଲା, ବରଂ ଭରମୌର ଅଞ୍ଚଳର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା, ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନ ହିମାଚଳୀ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।ଏହା ଯୋଗୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏକ ପୁଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ହୋଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନବୀୟ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର କ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରିଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
