ସିମଲା: ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା । ବନ୍ୟା ସିନା ଛାଡିଛି ହେଲେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ସେମିତି ରହିଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଛାତିରେ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ରଚିବା ପରେ ଏବେ ଟକି ଧ୍ବଂସଲୀଳା ଥମିଛି । ଆଉ ବର୍ଷା-ବନ୍ୟାର ସେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରିଛି । ନଦୀରେ ଜଳ କମିଛି ସତ ହେଲେ ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ପାଣି ପାଟିରେ ସବୁ କିଛି ପଶିଯାଇଛି । ଆଉ ଏବେ ଯାହା କିଛି ରହି ଯାଇଛି ତାହା ଗଭୀର କ୍ଷତିର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ।

ପ୍ରକୃତି କୋପ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାର ବଡ ଉଦାହରଣ ହିମାଚଳର ମଣ୍ଡିରୁ ଆସି ଥିବା ଚିତ୍ର ହିଁ ବଖାଣୁଛି । କିଏ ପରିବାର ହରାଇଛି, କିଏ ଘରଦ୍ବାର ଦୋକାନ ହରାଇଛି, କିଏ ଜୀବନ ସହ ଜୀବୀକା ବି ହରାଇଛି, କିଏ କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଗଢିଥିବା ସ୍ବପ୍ନର ଘର ବି ହରାଇଛି । ଥରେ ଭାବିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରଖଣ୍ଡେ କରିଥିବ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସେ ଘରକୁ ଧୋଇନେବ- ଓଃ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ । ଏମିତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ ଯାହା କରୁଣ ଓ ଦାରୁଣ ।

#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh: A cloudburst in Seraj, Mandi, Himachal Pradesh, has damaged apple crops. Speaking about this, a local named Dinesh says, "...There has been a lot of damage. We planted a thousand plants in the garden, which was also destroyed. Some plants were 25… pic.twitter.com/VUSFBqZ3gC