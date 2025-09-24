ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ଦଶହରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ପରିସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାର ଆଲୋକ, ଦୋକାନ ଏବଂ ଝୁଲା ମଧ୍ୟରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମେଘନାଦଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିମା ପଛରେ ଥିବା କାରିଗରଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।
ଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଜାଫରନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଥୱାଲ ସହରରୁ ଆସିଥିବା ମୁସଲିମ କାରିଗର ରିୟାସତ ଚାଚା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଇଚାରାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକତାର ଏଭଳି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ରିୟାସତ ଚାଚା କୁହନ୍ତି, ସେ ୧୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାର ପୂର୍ବରୁ ସାହାରନପୁର ଆସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୌଫିକ, ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଏବଂ ଜଗୱାଙ୍କ ଭଳି ସହକର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ କରି ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି।
ଏଥର, ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଥ୍ରୀ-ଡି କାଗଜରେ ସଜାଯିବ। ରାବଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏପରି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ ଯେ, ସେ ହସି ହସି ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବେ। ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରିୟାସତ ଚାଚା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ କାମ। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ। ତେବେ ରାଜନେତାମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର କାମ ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ।
ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଦଶହରାର ଆନନ୍ଦକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ କରି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, କଳା ଏବଂ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମର ସୀମା ନଥାଏ।
ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗଙ୍ଗା-ଜମୁନି ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ରାମଲୀଳା ଏବଂ ଦଶହରାରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ, ମୁସଲିମ କାରିଗରମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ମହିମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସହାରନପୁରର ମାଟିରେ ରହିଥିବା ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଏକତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ।
ଏବେ, ସହାରନପୁରବାସୀ ଦଶହରାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୁଶପୁତ୍ତଳିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଦହନ କରାଯିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କେବଳ ଆତସବାଜି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେବ ଯେ, ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଏକତା ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।