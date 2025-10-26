ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚାଇବାସାର ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେବା ପରେ ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ଥାଲାସେମିଆ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା HIV ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଞ୍ଚିରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଥାଲାସେମିଆ ପୀଡିତ ଶିଶୁର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଚାଇବାସା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ତାଙ୍କୁ HIV ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପଠାଇଥିଲେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଦଳର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଶିଶୁ HIV-ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିୟମିତ ରକ୍ତ ନେଉଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଜଣେ ଥାଲାସେମିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ କୁମାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ।
ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି
ଡାକ୍ତର ଶିପ୍ରା ଦାସ, ଡାକ୍ତର ଏସଏସ ପାସୱାନ, ଡାକ୍ତର ଭଗତ, ଜିଲ୍ଲା ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତୋ କୁମାର ମାଝୀ, ଡାକ୍ତର ଶିବଚରଣ ହାଂସଦା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମିନୁ କୁମାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତଦନ୍ତ ଦଳ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର (ପିଆଇସିୟୁ) ଉଭୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ମିଳିଛି - ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି, ରେକର୍ଡ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଏକ ବିବରଣୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନ୍ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତୋ କୁମାର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣ କିପରି ବ୍ୟାପିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂକ୍ରମଣ କେବଳ ରକ୍ତ ନେବାରୁ ହୋଇଛି ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, HIV ସଂକ୍ରମଣ ଦୂଷିତ ଛୁଞ୍ଚି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁର ପରିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ମାଞ୍ଜାରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଙ୍କଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣାଟି "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶୋଧ" ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିଶୁର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିବାଦ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା।
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ
ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯିଏ ଏହି ମାମଲାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୧୫ ଜଣ HIV-ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ୫୬ ଜଣ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।