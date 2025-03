ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ସାରା ଦୁନିଆ ପାଲଟିଛି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୋଲି । ହୋଲିକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସବ । ଚାରିଆଡେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ନେଇ ଖୁସିର ପସରା । ହୋଲି ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭଳି କି ଭଳି ରଙ୍ଗ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅବିର ଏବଂ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟୁଛି । ତାସହ ପରସ୍ପର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ମିଠା ଖାଇ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ।

#WATCH | Delhi: Union Minister JP Nadda says, "My greetings to everyone on the occasion of Holi... Holi gives a message of unity..." pic.twitter.com/xaVGlSyAmr