ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୃହରେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ପାକିସ୍ତାନକୁ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଉଥିବା କହି ସମାଲୋଚନା କଲେ ଶାହ । ଗତକାଲି ଚିଦାମ୍ବରମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ପହଲଗାମ୍ ହମଲାରେ ଜଡିତ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଧୂମ୍ ବର୍ଷିଲେ ଶାହ । କହିଲେ- ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚିଦାମ୍ବରମ କଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ସିଏ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ? ବୋଲି କହି ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।

#WATCH | Delhi | On Congress leader P Chidambaram's statement, Union Home Minister Amit Shah says, "Yesterday, former Home Minister Chidambaram raised a question about the proof of the terrorists coming from Pakistan... Whom does he want to save? What will he gain by defending… pic.twitter.com/govXFoKFXC