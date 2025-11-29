ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଂକଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୧୨୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଉ ଘଟଣାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷେ ତଳୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନବୀକରଣ ସହ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ମ୍ପକରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ହଂକଂ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୧୨୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
💔 Hong Kong Fire incident: Death toll reaches 128.#HongKong#HongKongFirepic.twitter.com/O9QWM4XkHL— Haridwar News (@haridwarnewz) November 28, 2025
ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ୭ଟି ବ୍ଲକକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯିବାରୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁଇଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବିତ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକର ବାହାରେ ମରାମତି ଚାଲିଥିଲା । ବାଉଁଶ ମଞ୍ଚା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋମ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଥିବାରୁ ନିଆଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଟାୱାରରୁ ଅନ୍ୟ ଟାୱାରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ୍ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।