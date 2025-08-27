ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ପିଇବାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ କେତେ ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।
ଭାରତରେ, କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ, ପୁରୁଷମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରା ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମଦ୍ୟପାନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସହରୀକରଣ, ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ହ୍ରାସ। ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛି।
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ୨୪% ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ରାଇସ୍ ବିୟର ଅଧିକ ପିଇଥାନ୍ତି।
୧. ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରେ, ସିକ୍କିମ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୧୬.୨% ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
୨. ଆସାମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୭.୨% ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
୩. ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୬.୭% ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
୪. ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ୬.୧% ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
୫. ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବରରେ ୫% ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୪.୯% ମହିଳା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।।