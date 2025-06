ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୮ ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ(ଆଇଏସଏସ)ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ୪ ମହାକାଶଚାରୀ । ଅକ୍ସିଅମ-୪ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବେ ଗୁରୁବାର ୪.୧୬ ମିନିଟରେ ଆଇଏସଏସ୍ ସହ ସଫଳ ଡକିଂ କରିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ଆଉ ଡକିଂ ପରେ ୪ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି ।

ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଇଏସଏସର ସଦସ୍ୟମାନେ ୪ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ମହାକାଶରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ଥିବାରୁ ମୃଦୁ ପାନୀୟକୁ ଷ୍ଟ୍ର ଲଗାଇ ପିଇଥିଲେ ୪ ମହାକାଶଚାରୀ । ଆଉ ସେଠାରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମହାକାଶଚାରୀ ନଂ ୬୩୪ ର ବ୍ୟାଚ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।

The #Ax4 crew—commander Peggy Whitson, @ISRO astronaut Shubhanshu Shukla, @ESA astronaut Sławosz Uznański-Wiśniewski, and mission specialist Tibor Kapu—emerges from the Dragon spacecraft and gets their first look at their home in low Earth orbit. pic.twitter.com/5q0RfoSv4G