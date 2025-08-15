ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧିର ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ଶୁକ୍ରବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୧୫) ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୪-୧୫ ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଖବର ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କହିଛି ଯେ ଗମ୍ବୁଜ ପଡ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। ଗମ୍ବୁଜ ପଡ଼ିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ପୁଲିସ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏଏସଆଇ) ଏହି ସମାଧିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ। ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଜି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏଏସଆଇ) ଏହି ସମାଧିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ। ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଜି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା ।
ହୁମାୟୁନଙ୍କ କବର, ଯାହାକୁ ମକବାରା-ଏ-ହୁମାୟୁନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ବେଗା ବେଗମ, ଯିଏ ହାଜି ବେଗମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ୧୫୬୯-୭୦ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମାଧିସ୍ଥଳଟି ପାରସ୍ୟର ସ୍ଥପତି ମୀର ମିର୍ଜା ଘିୟାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୟଦ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।