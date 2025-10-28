Hurricane Melissa : ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମନ୍ଥା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ଖବର ଲେଖା ହେବା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ଲାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ବରେ ଆଉ ଏକ ଅଂଚଳରେ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା । ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ମେଲିସା ଓ ଏହାକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ-୫ର ବାତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଏହାକୁ ୧୯୯୯ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ମହାବାତ୍ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
A thread of videos from today’s flight into Hurricane Melissa— Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025
In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us. pic.twitter.com/qGdpp7lbCN
ଏହି ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାମାଇକା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୨୮୦ କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ । ଏହା ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ୬ରୁ ୯ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହରି ଉଠିପାରେ । ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଜାମାଇକାରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆଖି ଭିତରର ଫଟୋ
କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ ଖବର ଆସିଛି । ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ହରିକେନ ହଣ୍ଟର ଟିମ୍ ଏକ ସି-୧୩୦ ହର୍କୁଲେସ ବିମାନକୁ ନେଇ ଏହି ମହାବାତ୍ୟାର ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶି ତାହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ମହାବାତ୍ୟାର ଆଖି ଭିତରର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ପରେ ତାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଖି ଭିତରଟି ଏକ ବରଫ ଉପତ୍ୟାକା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ।
