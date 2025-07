ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ‌କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ମାତାପିତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଫି’କୁ ନେଇ ମାତାପିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶୁଛି। ଆଗରୁ ୫୦୦-୧୦୦୦ରେ କାମ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଦୁଆରମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଢ଼ୁଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏକ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଏବିସିଡି ଶିଖାଇବାକୁ ସ୍କୁଲ ନେଉଛି ୨.୫୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।

ହାଇଦ୍ରାବାଦାରେ ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ୨,୫୧,୦୦୦ଟଙ୍କା ନେଉଛି ସ୍କୁଲ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ନର୍ସରୀ ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନର୍ସରୀ ଆଡ୍‌ମିଶନ ବାବଦକୁ ସ୍କୁଲ ୨.୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ।

Class- Nursery

Fees - Rs 2,51,000/-



Now, learning ABCD will cost you Rs 21,000 per month.



What are these schools even teaching to justify such a ridiculously high fee? pic.twitter.com/DkWOVC28Qs