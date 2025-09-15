ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ନଦୀ ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ରବିବାର ରାତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ହୋଇ ସହର ସାରା ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ସୋସାଇଟି ଅନୁଯାୟୀ, ସିଦ୍ଧିପେଟର ନାରାୟଣରାଓପେଟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ସକାଳ ୮.୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୪୫.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗାରେଡେଡିର ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ-ଥାଟିଆନାରାମରେ ୧୨୮ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମୁଶୀରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମନିଟରିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ୧୧୪.୫ ମିମି ରୁ ୧୨୪ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାତାୟାତ ମନ୍ଥର ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (ଜିଏଚ୍ଏମ୍ସି) ମେୟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଡୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସର "କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପରିସ୍ଥିତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି", ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଯାନବାହାନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସନ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପାର୍ସିଗୁଟ୍ଟାରେ ୪୪ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ସନି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଜଳର ସ୍ରୋତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟରକୁ ପରେ ପାର୍ସିଗୁଟ୍ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ନାମପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଜୁନ (୨୬) ଏବଂ ରାମା (୨୮) ନାମର ଦୁଇ ଜଣ ଜଳରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।