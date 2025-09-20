ୱାୟାନାଡ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରରେ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ୱାୟାନାଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଆମେ ଭୋଟ ଚୋରିର ଏପରି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଦ୍ବାରା  ଭାରତରେ କାହାରି ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ସି୍ଆଇଡି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସିଆଇଡିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମାଗିଛି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସିଆଇଡି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦାବି କରୁଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ସୂଚନା ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଦ୍ବାରା  ଭାରତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିର ବାସ୍ତବତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି।


ୱାୟାନାଡରେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ବାରାଣସୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କି? ରାହୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର କାମ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 