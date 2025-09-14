ଦରାଙ୍ଗ:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସାମରେ ସେ ୧୮,୫୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମର ଦରାଙ୍ଗରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ଢୋକି ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 

Advertisment

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆସାମ ଗସ୍ତ। ମା' କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ତେଣୁ, ଆଜି ମା' କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଭୂମିକୁ ଆସି ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ପାଉଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା।

ମା'ଙ୍କ ଅପମାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷ ବାହାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ, ମୁଁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଭୂପେନ ଦା'ଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସାମର  ମହାନ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆସାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। 


ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ସୁଧାକାନ୍ତ ଭୂପେନ ହଜାରିକା ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିସାରିଛୁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦେଶର ମହାନ ପୁତ୍ର, ଆସାମର ଗର୍ବ ଭୂପେନ ହଜାରିକା ଜୀଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋଦୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିନାହିଁ।


ଆସାମରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଦେଶ, ଏବଂ ଆସାମ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିକାଶ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଆସାମ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଫଳତା ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଆସାମବାସୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବିଜେପିର ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସର ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ।