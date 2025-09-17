ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଏନଡିଏ ଭିତରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି । ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ନେତା ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତରକାରୀର ଲୁଣ ପରି। ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଭୋଟ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏନଡିଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ୪୦ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ।
ନିଜକୁ ଲୁଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପରି ଲୁଣ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। କମ୍ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ତରକାରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ସେହିପରି, ଯଦି ଆସନ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏନଡିଏ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଚିରାଗ ୨୦୨୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ୧୩୫ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏରେ ଜିତିଥିଲେ। ତଥାପି, ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚିରାଗଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚିରାଗଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏଲଜେପିର ଭୋଟ ହାର ମଧ୍ୟ ୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଚିରାଗ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ମନରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଆସନ ଚାହୁଁଛୁ। ତଥାପି, ସେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏଲଜେପି(ରାମ ବିଳାସ) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିହାରରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏର ଅଂଶ।
ସେ ଆଉ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଅସହଜ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ମେଣ୍ଟ ଛାଡିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି।
ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି(ରାମ ବିଳାସ)ର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦଳ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଲଜେପି(ରାମ ବିଳାସ) ପାସୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ଏବଂ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ରାମବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୦ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ, ଅବିଭକ୍ତ ଏଲଜେପି ଏକାକୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ଦଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଅଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ୫.୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ସେୟାର ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏନଡିଏକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଜାଣେ ଯେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏଥର ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି।
ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଆସନ ପାଇଁ ମୂଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୪୦ ଆସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ୨୫ଟିରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ଚିରାଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଦାବି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେପି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଯେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରିହାତି ଦେବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳ, ବିଶେଷକରି ଜେଡିୟୁକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ।
ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ତୀବ୍ର ମତଭେଦର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଚିରାଗଙ୍କ ପରି, ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଅଛି। ଉଭୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ୨୦୨୦ନିର୍ବାଚନରେ, ଜେଡିୟୁ ୨୪୩ ଆସନରୁ ୧୧୫, ବିଜେପି ୧୧୦ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧ ଏବଂ ୮ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ୭୪ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ୪୩ ଆସନ ଜିତିଥିଲା।