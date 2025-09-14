ନାଗପୁର: ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଇଥାନଲକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଇଥାନଲ ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଡକରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଫଳାଫଳ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ମୋର ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କୌଣସି କାମ କରେ ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କାମ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନାଗପୁରରେ ଆଗ୍ରିକୋସ୍ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି? ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କିପରି ରୋଜଗାର କରିବି ତାହା ଜାଣେ। ମୁଁ ଦଲାଲ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଇବାର କଳା ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପଛୁଆପଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଥିଲେ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ଏବଂ ଘର ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ, ବିଦର୍ଭର ୧୦,୦୦୦ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ।
ଗଡକରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛି।
ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନରୁ ୮୦୦ କଣ୍ଟେନର ସେଓ ଆମଦାନୀ କରିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ୧,୦୦୦ କଣ୍ଟେନର କଦଳୀ ପଠାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଗୋଆରୁ ୩୦୦ କଣ୍ଟେନର ମାଛ ନେଇ ସର୍ବିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ କ୍ଷୀର ପାଉଡର କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସେ ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ୧୫୦ କଣ୍ଟେନର ପଠାଇଥାଏ।
ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଇଟିସି ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ୨୬ଟି ଚାଉଳ ମିଲ୍ ଚଳାଉଛି। ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଅଟା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ସେ ମିଲ୍ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଅଟା କିଣେ। ସେ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କିପରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଇଥାନଲ ବିବାଦ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଗଡକରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଡକରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନେକ କମ୍ପାନି ଚଳାଉଛନ୍ତି।