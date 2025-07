ପାଟନା: ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସରକାର ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି।

ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧ ଘଟଣା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ ୟ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି।

ବିହାରରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ କହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ଯେପରି ଘଟୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମନେହେଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପରାଧର ଏକ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଧାରା ଜାରି ରୁହେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟ ଜନକ ହୋଇଥିବା‌ ସେ କହିଛନ୍ତି।

VIDEO | Talking about rising crime in Bihar, Union Minister and LJP (Ramvilas) chief Chirag Paswan (@iChiragPaswan) says that he feels sad to support a government where the crime has become uncontrolled.



He says, "The way crime is happening in Bihar, the administration has… pic.twitter.com/KntL7ETWbP