ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଦଳ ଏନଡିଏ ସହିତ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ସଭାପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଏରୁ ଓହରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଏନଡିଏ ବାହାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଜେଡିୟୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏନଡିଏ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଖବରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି, ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ନିଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏନଡିଏ ସହିତ ଅଛି। ସେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ।
ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ଏନଡିଏର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚିରାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ଆରୋପ କେବଳ ଏକ ବାହାନା ଅଟେ ।