ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ସାତଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ସାତ ମାସରେ ଏହା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବହୁ ଥର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଶ୍ରେୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଭୂମିକା ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଛୋଟ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସମାଧାନ ହେବ କାରଣ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଭଲ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟିବ, ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଉଭୟ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଜାରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ୩୮ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, ହମାସ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
.@POTUS: In a period of just 7 months, I have ended 7 un-endable wars... No president or prime minister—and for that matter, no other country—has ever done anything close to that, and I did it in just 7 MONTHS. pic.twitter.com/Zs3c9703gv— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025
ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ, ଅପରେସନ ମିଡନାଇଟ୍ ହାମର୍ରେ, ସାତଟି ଆମେରିକୀୟ ବି-୨ ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ୩୦,୦୦୦ ପାଉଣ୍ଡ ବୋମା ପକାଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲୁ ତାହା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ କରିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ, ଜାତିସଂଘ ବଦଳରେ ମତେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାତିସଂଘ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ, ଜାତିସଂଘ ଆମ ପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜାତିସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।