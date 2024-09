ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ଦଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୁଲାନା ଆସନ ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ରବିବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ ଭିନେଶ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ଜୁଲାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ସହିତ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ 'ଖାପ୍'ର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ।

#WATCH | Jind, Haryana: Congress candidate from Julana Assembly Constituency Vinesh Phogat says, "It feels good, people are very excited, the responsibility we have been given, the Congress party has sent us here as candidates, so people are giving us love and supporting us. Our… pic.twitter.com/GwJQq23x4g