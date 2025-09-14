କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିଂହ ଦରବାରରେ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବରତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ବରତା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।
କଠୋର ମନୋଭାବ ଦେଖାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଦଳ ଏଠାକୁ କ୍ଷମତା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। ଆମେ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନୂତନ ସଂସଦକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଆମେ ସଫଳତା ପାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ।
ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନେକ ନାମ ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଡେଲ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କାର୍କିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଯୁବ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Kathmandu: After taking charge as the interim Prime Minister of Nepal, Sushila Karki says, "Those involved in the incident of vandalism will be investigated. My team and I are not here to taste the power. We won't stay for more than 6 months. We will hand over the responsibility… pic.twitter.com/8RBxZrf9td— ANI (@ANI) September 14, 2025
କାର୍କି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିକଟତମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍କି ସମସ୍ତ ୨୫ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓମ ପ୍ରକାଶ ଆର୍ଯ୍ୟଲ, ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ବାଲାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଭଟ୍ଟାରାଇ, ମାଧବ ସୁନ୍ଦର ଖାଡକା, ଅଶିମ ମାନ ସିଂହ ବାସନୟତ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁଲମାନ ଘିସିଂ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
BREAKING: Sushila Karki sworn-in as the first Female Prime Minister of Nepal at Shital Niwas in Kathmandu. She was the first female Chief Justice of Nepal. First Cabinet meeting to dissolve the Nepal Parliament.— Inibehe Effiong (@InibeheEffiong) September 12, 2025
She was chosen by Gen Z’s following a revolution that forced the… pic.twitter.com/yg5M2IoQA7
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେପାଳର ସଂସଦକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ୬ ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କାର୍କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବୃତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ନୂତନ ସଂସଦକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ।