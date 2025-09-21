ପାଟନା: ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି। ଯାଦବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେବି ଆରଜେଡିକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ତେଜ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି, ବାପା-ମା’ଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଦଳର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୋ ପିତା-ମାତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଆରଜେଡି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ।
ତେଜ ପ୍ରତାପ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହୁଆରୁ ଲଢ଼ିବେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଦଳ କେତେ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, "ଜନ ଶକ୍ତି" ବ୍ୟାନର ତଳେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ।
ତେଜ ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଏବଂ ବିଚାରଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ଶିକ୍ଷା ହେବ। ସବୁ ଦଳର ମୂଳଦୁଆ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କଲମ କ'ଣ ଏବଂ ଧନୁ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚାବିକାଠି। ସେଥିପାଇଁ ସେ "ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ"କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି।
ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆରଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ, ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପଥ ଆରଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ସମ୍ଭାବନାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।।
ତେଜ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ସୁଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ସମାଜ ଉତ୍ତମ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଏକ ସିଦୃଢ଼ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ।