ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ବିଜେପିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା ହୋଇଆସୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ବିଜେପି ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ନିଜେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,ଯେଉଁ ଦିନ ମୋତେ କୁହାଯିବ ଯେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେଠାରେ କାମ କରିବି। ଯେଉଁ ଦିନ ମୋତେ କୁହାଯିବ ଯେ,କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାମ କର ନାହିଁ , ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପି, ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ହେବ ପଛେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟତର ଏବଂ ଆରଏସଏସ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତି କେବେ ହେବ?" ଫଡନବୀସ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟତର ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଅଣ-ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଗାଳି ମିଳେ।
ଏନସିପି-ଶିବସେନା ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଭାଜନର ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ ହେଲା, ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ତାହା ନେଇଥିଲୁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଗତବର୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଫଡନବୀସଙ୍କୁ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ, ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଫଳାଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।