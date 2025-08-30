ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ତିନି ମାସ ପରେ, ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ୍ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କିପରି ପାକିସ୍ତାନର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୫୦ ରୁ କମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ୍ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଯାହା କରିଥିଲୁ ତାହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିର ଏକ ଛୋଟ ନମୁନା ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାୟୁସେନାର ଯୋଜନା ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ତିନି ବାହିନୀ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏନଡିଟିଭି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ତିୱାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦଳକୁ ଅପରେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।