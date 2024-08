ଜେରୁଜେଲମ୍: ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ହାମାସ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବନ୍ଧକ ଥିବା ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେନା ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାରେ ଏକ ଅପରେସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ଏସବୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ୟାଗାଏଭ ବୁଟାବ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଡାଙ୍କିଗ୍, ଅବରାହମ୍ ମଣ୍ଡର, ୟୋରାମ ମେଟ୍ସଗର, ନାଦାବ ପୋପଲଭେଲ୍ ଓ ହାଇମ୍ ପେରି।

ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଓ କେମିତି ହେଲା ସେ ନେଇ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଆମେରିକା, ଇଜିପ୍ଟ ଓ କତାର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ହାମାସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅକ୍ଟୋବର ୭ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଜଣ ଙ୍କୁ ହାମାସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell and Haim Perry’s bodies were rescued from the Khan Yunis area in Gaza. They were abducted by Hamas on Oct. 7.

The rescue operation was enabled by precise intelligence from the ISA, intelligence… pic.twitter.com/SNIOlxHH1G

