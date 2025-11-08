ପାଟନା: ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ସୀତାମାଢ଼ିରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସରକାର ଚାହୁଁନାହିଁ।" ଏଭଳି କହି ସେ ଆରଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।
ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି, ମୁଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବଳ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିହାର ଏକ ବିକଶିତ ବିହାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିହାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେଣୁ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ NDA ସରକାର ଆସିଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।
NDA କ୍ଷମତାକୁ ନଆସିଲେ ପିଲା ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇଯିବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, NDA ସରକାର ନଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ, ଗୁଣ୍ଡା ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ତେବେ ବିହାରର ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, କୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ଏବଂ ବିଚାରପତି ହେବେ। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି - ବନ୍ଧୁକ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ତିକ୍ତତା, ଖରାପ ଲାଳନପାଳନ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି। ଏମାନେ ଖରାପ ଲାଳନପାଳନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କୁଶାସନର ଚାହାଁନ୍ତି।"
RJD-Congress ଶିଳ୍ପର ABCD ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ ଶିଳ୍ପର ABCD ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶିଳ୍ପରେ ତାଲା ପକାଇବା ଜାଣନ୍ତି। ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିଲା। ମିଥିଳାରେ ଥିବା ମିଲ୍ ଏବଂ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୧୫ ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ମଧ୍ୟରେ, ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ନିବେଶକମାନେ ବିହାର ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏଠାରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ରିଗା ଚିନି କଳ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।"
