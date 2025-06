ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତିସଂଘରୁ ସାସାକାୱା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । କହିଲେ ଏ ପୁରସ୍କାର, ଏ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦେଶର ସଫଳତାର ସ୍ବୀକୃତି । ଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ । ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ଯୟ ପାଇଁ ସତର୍କତା ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟାସକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ୪୦ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ତେବେ ଆମେ ଆଉ କେବଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁନାହୁଁ ବରଂ ଆମେ ପ୍ରଭାବ-ଆଧାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଲୋକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ଡିଜି ।

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ-

ଆଇଏମଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ସାସାକାଓ୍ବା ପୁରସ୍କାର

ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତିସଂଘ ସାସାକାୱା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ମିଳିଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଭାରତକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତିସଂଘ ସାସାକାୱା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ପାଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ।

#WATCH | Delhi: On receiving the Sasakawa Award from the United Nations, IMD DG, Mrutyunjay Mohapatra says, "I have received the United Nations Sasakawa Award. This is truly a recognition of the achievements of the entire country. India has significantly enhanced its early… pic.twitter.com/QmRzeJQF3U