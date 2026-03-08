ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ବ ଜିଡିପିରେ ଭାରତର ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରହିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି (ଆଏମ୍ଏଫ୍) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ବର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ବ ଜିଡିପିକୁ କେତେ ଅବଦାନ ଦେବ, ସେ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ୧୦ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ସେଥିରେ ବିଶ୍ବ ଜିଡିପିକୁ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ରହିବ ବୋଲି ଅକଳନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆମେରିକାର ୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପଛକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ (୩.୮ ପ୍ରତିଶତ), ତୁର୍କୀ (୨.୨ ପ୍ରତିଶତ), ସାଉଦିଆରବର (୧.୭ ପ୍ରତିଶତ) ଅବଦାନ ରହିଛି।
ସେହିପରି ନାଇଜରିଆ ଓ ବ୍ରାଜିଲର ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅବଦାନ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୦.୯ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି ଆକଳନ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୩ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ନିକଟରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଆକଳନ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତିନି ମାସରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।