ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତରବିବାର ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅହରବଲ ଅଞ୍ଚଳର ଆଡବଲ ଡ୍ରେନରୁ ଇମତିଆଜ ଅହମଦ ମାଗ୍ରେ ନାମକ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ମାଗ୍ରେ ନିଜେ ଡ୍ରେନକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛି। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାଗ୍ରେ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇମତିଆଜଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କର୍ମୀ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ଡ୍ରେନକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

23-yr-old Imtiaz Ahmad Magray from Kulgam, who confessed to aiding terrorists & was leading security forces to their hideout, jumped into the River to escape, drowning in the process.



