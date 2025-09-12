ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏତ ଇଣ୍ଡି-ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରି ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ଭୋଟିଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମତଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ମତଭେଦକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷର ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନ୍ଡିଏର ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମତଦାନ ଦିନ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରି ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମତଦାନ ଦିନ ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦମାନେ ଏକାଠି ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି।
ଅପରପକ୍ଷେ, ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିଲେ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି), ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ଏସ୍ପି) ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ରା କାଝାଗମ (ଡିଏମ୍କେ) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଦଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୩ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେଲା। ଏହା ମେଣ୍ଟର ଖରାପ ଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଓ ଜିତିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଟିଏମ୍ସି ଭରସା କରୁନଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଉଛି। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆର୍ଜେଡି) ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମହାମେଣ୍ଟର ରଣନୀତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।