ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ କାବୁଲରେ ଥିବା ଏହାର ବୈଷୟିକ ମିସନକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂତାବାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର କରିବାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇଚ୍ଛାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୀର୍ ଖାନ ମୁତ୍ତାକିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଓ ମାନବିକ ସହାୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, କାବୁଲରେ ଥିବା ଭାରତର ବୈଷୟିକ ମିସନକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରି ଆନନ୍ଦିତ।
ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ଦୋହରାଇଛି, ଉଭୟ ଚାଲୁଥିବା ଓ ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସହଭାଗିତା ନବୀକରଣ ହୋଇଛି। ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିବା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଛଅଟି ନୂତନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାର ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଓ ସିଟି ସ୍କାନ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ କର୍କଟ ଔଷଧ ଓ ଟିକା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧିଦଳକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ଯାହା ୨୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏକ ଅଂଶ।