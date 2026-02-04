ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୬ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୦ ଜଣ ଡେପୁଟି ପୁଲିସ କମିସନର (ଡିସିପି) ସମେତ ୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୦ ଟି ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ୨୨ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ , କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୦ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଠାରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିବେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ତଥା ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରାଯିବ।
ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରହିବ
ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁଦିନ ପରି ଖୋଲା ରହିବ। ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୁଟ୍ ଯୋଜନା ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଡାଇଭର୍ସନ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ତଥା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହାନର ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିସନର (ଟ୍ରାଫିକ୍) ଦିନେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ ,ପ୍ରଗତି ମୈଦାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜୋନ୍, ଜୋନ୍-୧ ଓ ଜୋନ୍-୨ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚାରୋଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଏ, ବି, ସି ଏବଂ ଡି ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ଡିସିପି ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜଣେ ସହାୟକ ପୁଲିସ କମିସନର (ଏସିପି)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏସିପିଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଟିଆଇ) ଓ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏସଆଇ) ତଥା ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ) ରାଙ୍କ୍ର ଏକାଧିକ ଜୋନାଲ୍ ଅଧିକାରୀ (ଜେଡଓ) ସହାୟତା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର ତଥା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୦ ଦେଇ ଧୌଲା କୁଆଁକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋନ୍୦୯ ଏବଂ ଜୋନ୍-୧୦ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆର୍, ଏସ୍, ଟି, ୟୁ ଓ ଭି ନାମକ ପାଞ୍ଚଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଛଅଟି ଟ୍ରାଫିକ ଜୋନ୍ ଓ ନଅଟି ସେକ୍ଟର ହୋଟେଲ ତଥା ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ମଧ୍ୟରେ ଭିଭିଆଇପି ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୧୦ଟି ହୋଟେଲ ଏବଂ ରୁଟକୁ କଭର କରିବ। ତାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆଇଟିସି ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଦି ଲୀଲା ପ୍ୟାଲେସ୍, ଦି ଇମ୍ପେରିଆଲ୍, ଲେ ମେରିଡିନ୍, ହାୟାଟ୍ ରିଜେନ୍ସି, ଦି ଅଶୋକ, ଦି କ୍ଲାରିଜେସ୍, ତାଜମହଲ ଏବଂ ଦି ଓବେରୟ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପରେ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଟେଲ ଯୋଡାଯାଏ, ତେବେ ରୁଟ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଭିଭିଆଇପି ଗତିବିଧି ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମାର୍ଗ, ଶାନ୍ତି ପଥ, ତିନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ, ଗୋଲ ମେଥି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରୋଡ୍ ଏବଂ ସି-ଷୋଡଶାଗନର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସର୍କଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ୨୨ ଜଣ ଏସିପିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମୋଟରକେଡ୍ର ପାଇଲଟ୍ ଯାନରେ ଜଣେ ଏସିପି ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଟରକେଡ୍ରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚେତାବନୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସତର୍କତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ ହେବ ମୋଟରକେଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
