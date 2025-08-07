ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜି ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସଂଧ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଦଳମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାତ୍ରଭୋଜନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକ୍ରମେ ୨୪ଟି ଦଳର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମସି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏସପି, ଆରଜେଡି, ଶିବସେନା, ଡିଏମକେ, ଏନସିପି ଏବଂ ସିପିଆଇର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତି ଉପରେ ହେବାର ଥିଲା। ଭୋଟ ଚୋରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇଛି କି? ସମସ୍ତ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମେଣ୍ଟର ନେତା?
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସଂସଦରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର) ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଡିଏମକେରୁ ସିପିଆଇଏମ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଟିଏମସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
