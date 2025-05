ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୀମା ପାର୍‌ ହୋଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସଂପର୍କରେ ଭୁଲ୍‌ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଚୀନର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ‘ଅପରେସନ୍‌ ସିନ୍ଦୂର’ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା "ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା" ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ୍‌ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ୍‌ କରିଦେଇଛି।

ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ବେଜିଂରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଜନୀନ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର କଭରେଜ୍ ଉପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ୍‌ ଜରିଆରେ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ‘‘@ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ଟାଇମ୍ସ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରୁଛୁ।’’

(1/n) Dear @globaltimesnews , we would recommend you verify your facts and cross-examine your sources before pushing out this kind of dis-information. https://t.co/xMvN6hmrhe