ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାନାଡ଼ାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ୨୦୨୩ରେ ନିଜ୍ଜର ବିବାଦ ଯୋଗୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ନିକଟତର କରାଇବ।
ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୋଦୀ
୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ କାନାଡ଼ା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ନି ଏହାକୁ ସ୍ବୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତୃତ୍ବ ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅଂଶୀଦାର ବୁଝାମଣା(ସିଇପିଏ)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାନାଡ଼ା ପେନସନ୍ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେରିକାର କଠୋର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ଉଭୟଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, କାନାଡ଼ା ଏହାର ଆମେରିକା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅଣ-ଆମେରିକୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭାରତ କାନାଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ବୃହତ ବଜାର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି।
ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଅା ସହଭାଗୀତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇପାରେ
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇ ନେତା ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ଏଆଇ), ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ।କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନର ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କାନାଡ଼ାର ମନୋଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଫେରି ଆସୁଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସହଭାଗୀତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇପାରେ।
