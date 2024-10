ଅଟୱା: ଭାରତ-କାନାଡା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢୁଥିବା କୂଟନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ 'ଫାଇଭ୍ ଆଇ' ସହଭାଗୀ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। କାନାଡା ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଏହା ଜଡିତ।

ଭାରତୀୟ ସରକାର ୬ ଜଣ କାନାଡାର କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଏହାର ହାଇ କମିଶନର ତଥା କାନାଡାର ଅନ୍ୟ "ଟାର୍ଗେଟେଡ୍" ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କାନାଡାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।

ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ସହ ଭାରତ-କାନାଡା ସମ୍ପର୍କର ନୂତନ ବିବାଦ ଉପରେ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ଅବନତି ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।

ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ଅଟୱାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆରମ୍ଭରୁ, ଗତ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଆମେ ଆମର ଫାଇଭ୍ ଆଇ ସହଯୋଗୀ, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା ସହିତ ଅତି ନିକଟତର ଭାବେ କାମ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନର ଶାସନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବାପରେ ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରଖିବୁ।

#WATCH | "We don't want to be having this fight, but the killing of a Canadian on Canadian soil is not something that we can ignore as a country," says #Canada PM #JustinTrudeau amid diplomatic row with #India.



(📽️: ANI) pic.twitter.com/rzE3sO37qn