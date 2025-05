ୱାଶିଂଟନ: ଏବେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶୁଳ୍କ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ଆମେରିକା ଏବେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କିଣିବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ୫୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍‌ରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟର ରିଚାର୍ଡ ବ୍ଲୁମେନ୍ଥଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକାର ଏହି ବିବୃତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଭାରତ-ଚୀନ୍-ରୁଷିଆ (ଆରଆଇସି) ତ୍ରିକୋଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଛି।

ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦମାନେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ୍ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ୫୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେନେଟର ବ୍ଲୁମେନ୍ଥଲ ଏବଂ ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବେଶ ନକରେ ତେବେ ଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ଉପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୁଷିଆ ୨୦୨୦ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାରତ-ଚୀନ୍-ରୁଷିଆ ତ୍ରିକୋଣ (ଆରଆଇସି)କୁ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛି। ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବେ ଆରଆଇସି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ।

