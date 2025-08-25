ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୦ ଦିନର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ତିନୋଟି ବିଲ୍ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଶିବିରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଲ୍ ଟି ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି(ଜେପିସି)କୁ ପଠାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେପିସିରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଶିବିର ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଶିବିରର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟିରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି କମିଟିରେ ଯୋଗଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଜେପିସିର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦଳର ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମସିଽ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ଏସପି) ଏହାକୁ ନାଟକ ବୋଲି କହି କମିଟିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି(ଆପ୍) ମଧ୍ୟ ଜେପିସିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଜେପିସି ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି
ପାର୍ଟି ସ୍ଥିତି
କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ
ବାମପନ୍ଥୀ ସମର୍ଥନ
ଟିଏମସି ବିରୋଧ
ଏସପି ବିରୋଧ
ଶିବସେନା ବିରୋଧ
ଟିଏମସି ଏବଂ ଏସପିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏକ ବର୍ଷ ବିଭକ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜେପିସିରେ ଯୋଗଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଡିଏମକେ, ଏନସିପି-ଏସପି, ଆରଜେଡି ଏବଂ ଜେଏମଏମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଭୟ କରୁଛି, ଜେପିସିକୁ ବର୍ଜନ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଏକପାଖିଆ କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା 'ଜେପିସି ବୟକଟ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍'କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଯଦି ବିଜେଡି, ୱାଇଏସଆରସିପି ଏବଂ ବିଆରଏସ ଭଳି ତଥାକଥିତ ନିରପେକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କମିଟିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କମିଟିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କମିଟି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ତଥାପି ଆମେ ଜେପିସିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ବିବାଦୀୟ ବିଲ୍ ତରବରିଆ ଭାବେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ବିନା ଜେପିସିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜେପିସିକୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ।
ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ବିଲ୍ ଉପରେ ଜନମତ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜେପିସି ଗୃହରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଜେପିସିରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜେପିସିକୁ ନାଟକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି, ଆମେ ୧୩୦ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଜେପିସି ଏକ ନାଟକ। ତେଣୁ, ଆମେ ଏଆଇଟିସିରୁ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରୁନାହୁଁ।
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସହିତ ସହମତ। ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଦଳର ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜେପିସି କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦଳ ଜେପିସିରେ ଯୋଗଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ବିଲ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
