ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ୨୬ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Col Sofiya Qureshi says, "Pakistani army is continuously attacking the western borders; it has used drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter jets to attack India's military sites... India neutralised many dangers, but… pic.twitter.com/khpGpg3u9v — ANI (@ANI) May 10, 2025

କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଉଧମପୁର, ଭୁଜ, ଭଟିଣ୍ଡା, ପଠାନକୋଟ ସମେତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଉପକରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର, ଅବନ୍ତିପୁରରେ ମେଡିକାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।



ସେନାର ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ କୁହାଯାଇଛି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ତା'ର ନିଜ ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦିଆଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "As a condemnable and unprofessional act, Pakistan targeted hospitals and school premises at air bases at Srinagar, Awantipur and Udhampur. This once again revealed their irresponsible tendency of attacking civil infrastructure." pic.twitter.com/6VRX5WefH5 — ANI (@ANI) May 10, 2025

କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି, ଯାହାର ଜବାବ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କଡ଼ା ଜବାବ ସ୍ବରୂପ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।

କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଉତ୍ତେଜନା ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Wing Commander Vyomika Singh says, "...Pakistan Army has been observed to be moving its troops towards forward areas, indicating an offensive intent to further escalation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness,… pic.twitter.com/hmbqPVEGBF — ANI (@ANI) May 10, 2025

ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିଜର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଡକୁ ମୁତୟନ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଉତ୍ତେଜନା ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି।

#WATCH | #OperationSindoor | Foreign Secretary Vikram Misri says, "I have said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocations and escalations. In response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these… pic.twitter.com/fFFqtiaPOG — ANI (@ANI) May 10, 2025



ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି, ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଜବାବରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷର ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରତି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ, ଆମେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିଛୁ।

#WATCH | Foreign Secretary Vikram Misri says, "Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the Additional District Development Commissioner Raj Kumar Thapa adding to the civilian casualties and the damage in that state..." pic.twitter.com/yvwYzsqnk7 — ANI (@ANI) May 10, 2025

#WATCH | #OperationSindoor | Foreign Secretary Vikram Misri says, "We have also seen in some of the remarks that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticise the government of India with various issues. It may be a… pic.twitter.com/EiEUNejOut — ANI (@ANI) May 10, 2025

ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ଏହି କଥାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ୍। ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଖୋଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।



ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରଠାରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ନିରନ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ମେ’ ୭ ତାରିଖରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାରତ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପଣ୍ଡ କରିଛି।

#WATCH | #OperationSindoor | Debunking claims of Pakistani propaganda, India shows time-stamped images of Indian air bases undamaged. pic.twitter.com/kioq065NbY — ANI (@ANI) May 10, 2025

ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦର ସମେତ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ୨୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ରାତିରେ ଭାରତର ଅନେକ ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏଥର, ଉତ୍ତର କଶ୍ମୀରର ବାରମୁଲ୍ଲାରୁ ଗୁଜରାଟର ଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଏକ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସରେ ଇସଲାମାବାଦ ଲେହରୁ ସର କ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ୩୦୦ ରୁ୪୦୦ ତୁର୍କୀ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀନଗରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କଶ୍ମୀରର ଅବନ୍ତିପୋରା ବାୟୁସେନା ଘାଟି ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କଶ୍ମୀରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା କରି ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ଥିଲା ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଭୟର।

ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଜମ୍ମୁରୁ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ଏବଂ ଯୋଧପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ସୁଚେତଗଡ଼ ଏବଂ ରାମଗଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି।ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଚାରୋଟି ଏୟାରବେସକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।

