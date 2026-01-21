ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସାମିଲ୍ କରୁଛି । ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାରତ । ସ୍ଵଦେଶୀ ଜ୍ଞନକୌଶଳକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଦେଶ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାନୁଆରି ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ‘ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଆଣ୍ଟି ସିପ୍ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ମିସାଇଲ୍’ (LRASHM), ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ୧୫୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିବ ।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ LRASHM ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିସାଇଲ୍ ହାଇପରସୋନିକ୍ ବେଗରେ ଉଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଶବ୍ଦର ବେଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ । ଏହାର ଗତି ଶତ୍ରୁ ରାଡାରକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଟକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।
ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜ ଉପରେ ହେବ ପ୍ରହାର
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ବି ସକ୍ଷମ । ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ. ପ୍ରସାଦ ଗୌଡଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଆରଡିଓ ନିରନ୍ତର ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଟେକନିକ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ LRASHM ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଟେକନିକରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।
