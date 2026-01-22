ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସିଛି ଭାରତ । ଯଦିଓ ଟାରିଫ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଭାରତ ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆମେରିକା ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ, ୟୁରୋପ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ବିନା ତାର ରଣନୀତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି କାରଣରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ୟୁରୋପୀୟ ଅତିଥିମାନେ କେବଳ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ନେତାମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ କେବଳ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ରଣନୈତିକ ଦେଶ ପାଲଟିଛି । "ଭାରତ ବିନା, ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ" ।
ଭାରତ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛି । ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ-ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବଳ ଏକ କୂଟନୈତିକ ବୈଠକ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ଵର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବେଜିଂ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିତ କେବଳ ବୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବରଂ ଭାରତ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଭାରତ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ସମଗ୍ର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ।
EU-ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ-ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତ-ୟୁରୋପ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ । ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୟୁରୋପର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଗଲାଣି । ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସାଇବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ?
ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଏକାଠି ହେବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେହିପରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ।
