ଅହମଦାବାଦ: ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଅହମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ ମୋଟ ୨୪୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ପାଇଲଟ ଏବଂ ୧୨ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାାଡ଼ି ଦେଲେ ବାକି ୨୪୧ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲଟ ସୁମିତ ସବରୱାଲ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ୮୨୦୦ ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା।

କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁମିତ ସବରୱାଲଙ୍କୁ "ଶେଷ ସଲାମୀ" ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ "ଅସାଧାରଣ ବିମାନ ଚାଳକ" ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି।

A Final Salute to Captain Sabharwal



With profound grief and heavy hearts, we bid farewell to Captain Sabharwal - an exceptional aviator, a dedicated professional, and a beloved member of the Air India family.



Captain Sabharwal’s unwavering commitment to the skies and his quiet…