ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏଚ୍-୧-ବି ଭିସା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏଚ୍-୧-ବି ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ। ଏହା ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବଡ଼ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଖବର ରିପୋର୍ଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ୨୦୧୭ର ଏହି ଖବର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍-୧-ବି ଭିସା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅନ୍ୟ ଖବରଟି କଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆମେରିକାର ମତକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକାର "ପ୍ରଶାସିତ କଶ୍ମୀର" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ରାହୁଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କହିଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
I repeat, India has a weak PM. https://t.co/N0EuIxQ1XGpic.twitter.com/AEu6QzPfYH— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2025
ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଛନ୍ତି।। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ପାଟନାରେ "ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା" ସମାପ୍ତିରେ ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, "ପରମାଣୁ ବୋମା" ପରେ ଏବେ ଏକ "ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା" ଆସିବ, ଯାହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମହାଦେବପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କଥିତ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାଶକୁ "ପରମାଣୁ ବୋମା" ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଗତ ଗୁରୁବାର, ସେ ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର "ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ" ଏବଂ "ଭୋଟ ଚୋର"ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଲାଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୬,୦୧୮ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାହାରର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜୁରା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ୬,୮୫୦ ନାମ ଯୋଡାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍, ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର "ଭୋଟ୍ ଚୋର"ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।