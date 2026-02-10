ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ୧୧୪ଟି ଫ୍ରାନ୍ସ ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ୩.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇପାରେ। ଥରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଏହା କେବଳ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିବ। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଜେଟ୍ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଏଥିରେ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଭାଗୀଦାରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ଥରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ରାଫେଲର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅଣ-ଫରାସୀ ଅପରେଟର ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ ହେବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବିମାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ଭାରତ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ୩୬ଟି ରାଫେଲ ଅଛି ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଶେଷ ‘ସି’ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଭାରତ ୬୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚୁକ୍ତିରେ ୨୬ଟି ନୌସେନା ଭାରିଆଣ୍ଟ, ‘ଏମ୍’ ସଂସ୍କରଣ ଅର୍ଡର କରିଛି।