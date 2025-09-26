ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଚାଲିଥିବାବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଶୁଳକ ବସାଇଛି । ଏବେ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଓ ଭେନିଜୁଏଲାରୁ ତେଲ କିଣାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ।
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ମୂଳ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଇରାନ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭାରତ ଇରାନରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା । ଇରାନ ଭାରତର ନିକଟରେ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ତୈଳ ଆମଦାନି ଭାରତ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ ।
ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ, ରୁଷ ଶସ୍ତା ତେଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଏହାର ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରେ। ତେଣୁ, ରୁଷରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତେଲ କିଣିବା ଭାରତକୁ ଏହାର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭାରତ ଇରାନରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା । ଇରାନ ଭାରତର ନିକଟରେ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ତୈଳ ଆମଦାନି ଭାରତ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ ।