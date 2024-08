କୋଲକାତା: କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତରୁ ହାରିଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତିଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ଉଭୟ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ୨୦୧୨-୧୩ରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୦୦୭-୦୮ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ।

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୭ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ସିରିଜରେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜକୁ ୧-୦ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଥା ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଲର୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

Wins required to reach WTC Finals.



Cutoff for qualifying is 58% for Australia & India.



Others will need to reach 60% to overtake one of Aus/Ind



WI can reach only 56%. Hence need India to lose 6 games apart winning their 6. pic.twitter.com/LsByWWPvDu