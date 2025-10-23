ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ (ଏଫ୍ଏଓ) ଦ୍ୱାରା ବାଲିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ (ଜିଏଫ୍ଆର୍ଏ) ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବାର୍ଷିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ବୃଦ୍ଧିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ୩ୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନାରେ ଦେଶର ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ପୂର୍ବ ଆକଳନରେ ଭାରତ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ, ବନୀକରଣ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଦବ ‘ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ’ ଅଭିଯାନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଢୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏକ ସବୁଜ, ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଶର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ।