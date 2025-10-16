ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୧୬)ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ କରେ। ତଥାପି, ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମଦାନୀକାରୀ। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମର ଆମଦାନୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ।"
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ବି କହିଛି, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର କଥା, ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛୁ। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତ ସହିତ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।"
ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବ।