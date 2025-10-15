ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାକୁ ଡାକସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ। ୨ମାସ ତଳେ ସମସ୍ତ ପାର୍ସଲକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଡାକ ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।
ଏବେ ୨ମାସ ପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିବାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଏକ ଟିମ୍ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୩୨୪ ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ୮୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ୧୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୫୦%ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଭାରତ ଡାକସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
